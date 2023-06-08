Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саудовский Аль-Ахли хочет купить Мареза. Президент клуба прилетел в Лондон вести переговоры
Клуб только вышел в первый дивизион Саудовской Аравии
Фото: https://twitter.com/ManCity
"Аль-Ахли" выиграл второй девизион Саудовской Аравии. Клуб собирается подписать нападающего "Манчестер Сити" Рияда Мареза.
Для того, чтобы наладить контакты президент "Аль-Хиляля" Валид Муаат прилетел в Лондон. Команда будет выступать в первом дивизионе и клубу необходимо усилится перед следующим сезоном.
Напоним, что в саудовскую лигу уже перешел Карим Бензема, подписав контракт с "Аль-Иттихадом", в этот же клуб готовится перейти Нголо Канте из "Челси".
Марез првоел в этом сезоне 47 матчей за "Сити!", забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего алжирца в 30 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Источник: Ахметов решил прекратить сотрудничество с Йовичевичем
- Фиорентина - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Лиги конференций
- Российская ФНЛ допустила второй крымский клуб к участию во Второй лиге
- Ливерпуль масштабно обновляет полузащиту: За Мак Аллистером хотят подписать полузащитников Вулвз, Челси или Ниццы
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО