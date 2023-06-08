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Саудовский Аль-Ахли хочет купить Мареза. Президент клуба прилетел в Лондон вести переговоры

Англия
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Клуб только вышел в первый дивизион Саудовской Аравии

Саудовский Аль-Ахли хочет купить Мареза. Президент клуба прилетел в Лондон вести переговоры

Фото: https://twitter.com/ManCity

Новина українською

"Аль-Ахли" выиграл второй девизион Саудовской Аравии. Клуб собирается подписать нападающего "Манчестер Сити" Рияда Мареза.

Для того, чтобы наладить контакты президент "Аль-Хиляля" Валид Муаат прилетел в Лондон. Команда будет выступать в первом дивизионе и клубу необходимо усилится перед следующим сезоном.

Напоним, что в саудовскую лигу уже перешел Карим Бензема, подписав контракт с "Аль-Иттихадом", в этот же клуб готовится перейти Нголо Канте из "Челси".

Марез првоел в этом сезоне 47 матчей за "Сити!", забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего алжирца в 30 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Рияд Марез Аль-Ахли (Джидда)
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Источник:
cbssports.com

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