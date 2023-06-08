Не Холанд, не Гюндоган и не Диаш. Теневой герой Ман Сити, который приблизил команду Гвардиолы к абсолюту

По словам Яя Туре, чтобы преуспеть в команде Гвардиолы нужно знать как минимум три языка и уметь играть хотя бы на трех позициях. Джон Стоунз знает несколько слов на испанском, возможно третьим языком можно назвать йоркширский диалект английского. Проблем же с овладением нескольких позиций у 28-летнего универсала нет. В нынешнем сезоне Стоунз выполнил “хет-трик”, сыграв правого защитника, центрбека и опорника.

Успешное использование Стоунза в роли центрбека без мяча и центрального полузащитника во владении стало очередной умной находкой Пепа Гвардиолы. Этот ловкий трюк позволил сделать сложный сезон для “Сити” сверхуспешным. На своем пути к финалу Лиги чемпионов “горожане” в подавляющем стиле расправились с “Баварией” и “Реалом”, в чемпионате “Сити” выиграл 11 матчей подряд и “съел” восьмиочковое отставание от “Арсенала”, в Кубке Англии “горожане” не пропустили ни одного гола до финала, где успешно обыграли “Манчестер Юнайтед”. “Сити” впечатлял хет-триками Холандами, своевременными голами Гюндогана, классными диагоналями Де Брюйне, трудолюбивыми действиями Грилиша и Силвы, решительными подкатами Диаша и Аке. Однако “Сити” возможно не был бы в шаге от требла, если бы у Гвардиолы не было такого игрока как Джон Стоунз.

Микель Артета в одном из интервью сказал, что Пеп Гвардиола считает себя самым оборонительным тренером в мире. “Манчестер Сити” играет в доминирующий футбол, но не авантюрный. Для Гвардиолы огромное значение имеет контроль во время матча. Ничто не должно происходить само по себе. Лучший способ достижения контроля – это владение мячом. Базовые принципы игровой модели “Манчестер Сити” из сезона в сезон остаются неизменными. Грубо говоря, в “Сити” пять полевых игроков играют за мячом, пять – в атаке. Однако из года в год меняются детали. Сезон 2022/23 подарил Пепу две тактические головоломки: как интегрировать в игру команду чистого нападающего Эрлинга Холанда, и как добиться доминирования в центре поля без фальшивой девятки и (или) инвертированного фулбека.

После продолжительных творческих поисков (в какой-то момент левого защитника играл Бернарду Силва!) решение было найдено – игра без фулбеков, четыре центральные защитника, загадочная схема 3-4-2-1.

Ключевым в ее воплощении стал Джон Стоунз. Когда “Сити” находится у своей штрафной, Стоунз занимает место центрбека.

Однако когда “горожане” переходят в атаку, Стоунз не только создает пару опорников с Родри, но иногда оказывается и у последней трети.

Использование четырех футболистов в центре поля для того, чтобы количественно превзойти и “обмануть” соперника, который использует персональный прессинг – это не революция, так играют многие команды. Но именно использование Стоунза для этой функции делает “Сити” особенным.

Большинство команд для перехода во владение на схему 3-2-4-1 использует инвертированного фулбека (как Зинченко в “Арсенале”) или поднимают одного из фланговых защитников выше (как Бальде в “Барселоне”). Инвертированного фулбека сложно накрывать, для этого нужно хорошее взаимодействие вингеров и атакующих хавбеков. Однако еще сложнее справиться с выдвинутом вперед центральным защитником. Этим пользуется Стоунз, что позволяет “Сити” получать дополнительного игрока в каждой фазе владения.

Например, в матче с “Реалом” два центрбека Мадрида играли против Холанда, два фулбека работали с двумя вингерами, вингеры действовали против крайних центрбеков, трио в полузащите “Реала” против Родри, Гюндогана и Де Брюйне. В результате Стоунз остался свободен.

Помимо всего прочего, спокойная и тонкая игра Стоунза с мячом в центральной роли позволяет “восьмеркам” Гюндогану и Де Брюйне действовать ближе к атаке.

Стоунз не только уверенно действует с мячом, но и дает “Сити” больше уверенности в себе после потери мяча.

Предотвращение контратак соперника настолько важно для футбола Гвардиолы, как и создание моментов. Обычно, когда “Манчестер Сити” теряет мяч, Стоунз при развороте к своим воротам имеет перед собой три центрбека и возвращение в линию не занимает у него много времени. Почему он возвращается на позицию центрбека, а не на фланг? Скорость и физическая сила крайних центрбеков Аке и Аканджи позволяет “Сити” качественно прикрывать фланги.

Эта система работает. Начиная с января, “Манчестер Сити” не пропускал в матчах больше одного гола за 90 минут. “Сити” реже позволяет соперникам проводить вертикальные атаки (1.2 за матч до Стоунза новой роли, 0.6 с ним) и против “Сити” команды АПЛ медленнее всего продвигаются к его воротам. Мануэль Аканджи, Джон Стоунз, Рубен Диаш, Натан Аке и Родри образуют самый жесткий и боевой защитный квинтет, который когда-либо был у “Сити” при Гвардиоле.

Бывший одноклубник “Эвертона” Леон Осман рассказывает, что когда 19-летний Стоунз только перешел в “Эвертон”, и играл за резервную команду “ирисок”, то про него говорили, что “слишком много возится с мячом и из-за этого не станет центрбеком”. Что ж, предсказания недоброжелателей Стоунза частично оказались верными. Стоунз действительно “возится” с мячом, но делает это как первоклассный либеро. Игроки “Манчестер Юнайтед”, обманутые впечатляющим разворотом теневого героя “Сити”, не будут отрицать.

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