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Гюндоган – одна из главных целей ПСЖ на летнее трансферное окно

Англия
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Подписание свободных агентов – приоритет для клуба

Гюндоган – одна из главных целей ПСЖ на летнее трансферное окно

Фото: twitter.com/ManCity

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"ПСЖ" хочет подписать Илкая Гюндогана, контракт которого с "Манчестер Сити" истекает 30-го июня. В подписании игрока также заинтересованы "Барселона" и "Арсенал".

"Блауграна" при этом считается фаворитом, так как это наиболее предпочтительный вариант для самого футболиста. Если "ПСЖ" назначит Нагельсманна, клуб надеется, что игрок легче перейдет к немецкому специалисту.

Отмечается, что на данный момент игрок и "Сити" сфокусированы на финале Лиги чемпионов, а переговоры начнутся после решающего поединка.

В этом сезоне Илкай Гюндоган провел за "Сити" 50 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего немца в 25 миллионов евро.

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В статье: Илкай Гюндоган Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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