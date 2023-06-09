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Гюндоган – одна из главных целей ПСЖ на летнее трансферное окно
Подписание свободных агентов – приоритет для клуба
Фото: twitter.com/ManCity
"ПСЖ" хочет подписать Илкая Гюндогана, контракт которого с "Манчестер Сити" истекает 30-го июня. В подписании игрока также заинтересованы "Барселона" и "Арсенал".
"Блауграна" при этом считается фаворитом, так как это наиболее предпочтительный вариант для самого футболиста. Если "ПСЖ" назначит Нагельсманна, клуб надеется, что игрок легче перейдет к немецкому специалисту.
Отмечается, что на данный момент игрок и "Сити" сфокусированы на финале Лиги чемпионов, а переговоры начнутся после решающего поединка.
В этом сезоне Илкай Гюндоган провел за "Сити" 50 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего немца в 25 миллионов евро.
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