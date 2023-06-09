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Манчестер Сити и Ковачич согласовали условия личного контракта

Англия
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"Челси" открыт к уходу хорвата

Манчестер Сити и Ковачич согласовали условия личного контракта

Новина українською

"Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Челси" Матео Ковачичем, сообщает Фабрицио Романо. Теперь клубам предстоит обсудить сумму трансфера после финала Лиги чемпионов.

В стане "синих" не будут силой удерживать полузащитника. Клуб собирается значительно разгрузить зарплатную ведомость и многих продать будущим летом.

Ковачич пришел в "Челси" на правах аренды летом 2018-го, а уже в 2019-м постоянным трансфером. Контракт полузащитника с "Челси" истекает летом 2024-го.

В этом сезоне Матео провел за "Челси" 37 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает хорвата в 40 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Матео Ковачич
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