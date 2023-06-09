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Манчестер Сити и Ковачич согласовали условия личного контракта
"Челси" открыт к уходу хорвата
"Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Челси" Матео Ковачичем, сообщает Фабрицио Романо. Теперь клубам предстоит обсудить сумму трансфера после финала Лиги чемпионов.
В стане "синих" не будут силой удерживать полузащитника. Клуб собирается значительно разгрузить зарплатную ведомость и многих продать будущим летом.
Ковачич пришел в "Челси" на правах аренды летом 2018-го, а уже в 2019-м постоянным трансфером. Контракт полузащитника с "Челси" истекает летом 2024-го.
В этом сезоне Матео провел за "Челси" 37 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает хорвата в 40 миллионов евро.
EXCL: Mateo Kovacić has now agreed personal terms with Manchester City after advanced talks already revealed last week ???????????????? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023
Kovacić wants the move, next step has to be between clubs as Chelsea and City will discuss fee after the UCL final.
Chelsea, open to sell Kovacić. pic.twitter.com/PKdCHsEL9B
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