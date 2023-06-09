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Тоттенхэм показал новую домашнюю форму на следующий сезон
Экипировка выполнена в традиционном стиле
Фото: tottenhamhotspur.com
"Тоттенхэм" представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24. Производителем экипировки выступила компания Nike.
Комплект выполнен в традиционно белых цветах с элементами светло-серых полосатых вставок. Логотип клуба и спонсоров – в синем и красном оттенках.
Отметим, что в презентации нового комплекта "шпор" принял участие нападающий Харри Кейн, которого связывают с переходом в другую команду.
Напомним, на этой неделе "Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера.
Looking at the finer details... ???? pic.twitter.com/GHWXHLdd30— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 8, 2023
A modern classic ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 8, 2023
Introducing our 2023/24 home kit…
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