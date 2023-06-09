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Тоттенхэм показал новую домашнюю форму на следующий сезон

Англия
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Экипировка выполнена в традиционном стиле

Тоттенхэм показал новую домашнюю форму на следующий сезон

Фото: tottenhamhotspur.com

Новина українською

"Тоттенхэм" представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24. Производителем экипировки выступила компания Nike.

Комплект выполнен в традиционно белых цветах с элементами светло-серых полосатых вставок. Логотип клуба и спонсоров – в синем и красном оттенках.

Отметим, что в презентации нового комплекта "шпор" принял участие нападающий Харри Кейн, которого связывают с переходом в другую команду.

Напомним, на этой неделе "Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
tottenhamhotspur.com

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