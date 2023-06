Тоттенхэм показал новую домашнюю форму на следующий сезон

"Тоттенхэм" представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24. Производителем экипировки выступила компания Nike.

Комплект выполнен в традиционно белых цветах с элементами светло-серых полосатых вставок. Логотип клуба и спонсоров – в синем и красном оттенках.

Отметим, что в презентации нового комплекта "шпор" принял участие нападающий Харри Кейн, которого связывают с переходом в другую команду.

Напомним, на этой неделе "Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера.

Looking at the finer details... ???? pic.twitter.com/GHWXHLdd30