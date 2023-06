Легенда Челси Чех сменил третий клуб в хоккейной карьере

41-летний Петр Чех перешел в английский хоккейный клуб "Оксфорд". Это третья команда в хоккейной карьере экс-голкипера "Челси" и "Арсенала". Ранее чешский игрок выступал за "Гилфорд Феникс" и "Челмсфорд".

Напомним, Чех завершил футбольную карьеру после сезона-2018/19.

YOU PETR BELIEVE IT |



Stars swoop to add Import Netminder Petr Cech to the roster for the 23/24 Season. The former Chelsea and Arsenal GK puts pen to paper for the Stars https://t.co/mZdqVmrptT pic.twitter.com/tOinQmKhnl