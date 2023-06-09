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Легенда Челси Чех сменил третий клуб в хоккейной карьере

Англия
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Бывший голкипер перешел в "Оксфорд"

Легенда Челси Чех сменил третий клуб в хоккейной карьере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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41-летний Петр Чех перешел в английский хоккейный клуб "Оксфорд". Это третья команда в хоккейной карьере экс-голкипера "Челси" и "Арсенала". Ранее чешский игрок выступал за "Гилфорд Феникс" и "Челмсфорд".

"Очень рад новой главе с "Оксфордом". Слышал хорошие отзывы о клубе. С нетерпением жду возможности снова сыграть с некоторыми из моих бывших товарищей по команде.

Понятно, что у "Оксфорда" большие амбиции. Надеюсь, что смогу помочь им в этом", - прокомментировал переход Петр Чех.

Напомним, Чех завершил футбольную карьеру после сезона-2018/19.

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В статье: Петр Чех
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Источник:
oxfordcitystars.com

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