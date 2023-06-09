Легенда Челси Чех сменил третий клуб в хоккейной карьере

41-летний Петр Чех перешел в английский хоккейный клуб "Оксфорд". Это третья команда в хоккейной карьере экс-голкипера "Челси" и "Арсенала". Ранее чешский игрок выступал за "Гилфорд Феникс" и "Челмсфорд".

"Очень рад новой главе с "Оксфордом". Слышал хорошие отзывы о клубе. С нетерпением жду возможности снова сыграть с некоторыми из моих бывших товарищей по команде.

Понятно, что у "Оксфорда" большие амбиции. Надеюсь, что смогу помочь им в этом", - прокомментировал переход Петр Чех.