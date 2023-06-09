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Легенда Челси Чех сменил третий клуб в хоккейной карьере
Бывший голкипер перешел в "Оксфорд"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
41-летний Петр Чех перешел в английский хоккейный клуб "Оксфорд". Это третья команда в хоккейной карьере экс-голкипера "Челси" и "Арсенала". Ранее чешский игрок выступал за "Гилфорд Феникс" и "Челмсфорд".
"Очень рад новой главе с "Оксфордом". Слышал хорошие отзывы о клубе. С нетерпением жду возможности снова сыграть с некоторыми из моих бывших товарищей по команде.
Понятно, что у "Оксфорда" большие амбиции. Надеюсь, что смогу помочь им в этом", - прокомментировал переход Петр Чех.
Напомним, Чех завершил футбольную карьеру после сезона-2018/19.
YOU PETR BELIEVE IT |— Oxford City Stars ????⭐️ ???? (@OxfordCityStars) June 8, 2023
Stars swoop to add Import Netminder Petr Cech to the roster for the 23/24 Season. The former Chelsea and Arsenal GK puts pen to paper for the Stars https://t.co/mZdqVmrptT pic.twitter.com/tOinQmKhnl
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