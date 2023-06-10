Манчестер Сити начал переговоры о переходе Йошко Гвардиола

"Манчестер Сити" начал переговоры с "Лейпцигом" о трнасфере центрального защитника Йошко Гвардиола.

Очень вероятно, что после сегодняшнего финала Лиги чемпионов "горожане" активизируют попытки подписать 21-летнего хорвата, которого рассматривают как главную цель на летнее трансферное окно. В клубе уверены, что удастся достичь договоренности с "Лейпцигом".

Контракт Гвардиола с "красными быками" рассчитан до 2027 года. В соглашении есть пункт о клаусуле в размере 100 миллионов, но он будет доступен только через год.