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Манчестер Сити начал переговоры о переходе Йошко Гвардиола

Англия
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Они могут активизироваться в ближайшее время

Манчестер Сити начал переговоры о переходе Йошко Гвардиола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" начал переговоры с "Лейпцигом" о трнасфере центрального защитника Йошко Гвардиола.

Очень вероятно, что после сегодняшнего финала Лиги чемпионов "горожане" активизируют попытки подписать 21-летнего хорвата, которого рассматривают как главную цель на летнее трансферное окно. В клубе уверены, что удастся достичь договоренности с "Лейпцигом".

Контракт Гвардиола с "красными быками" рассчитан до 2027 года. В соглашении есть пункт о клаусуле в размере 100 миллионов, но он будет доступен только через год.

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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Источник:
Football Insider

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