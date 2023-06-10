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Несколько игроков Эвертона получили предложения о новых контрактах
В то же время двое футболистов покинут клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" предложил новые контракты капитану Шеймусу Коулману, полузащитнику Тому Дэвису и вратарю Энди Лонергану.
Защитник Эрри Мина и нападающий Андрос Таунсенд покинут "Эвертон", когда их контракты истекут в конце этого месяца.
В то же время "синие" активировали опцию продления контракта полузащитника Абдулайе Дукуре до конца июня 2024 года.
Новые соглашения также были предложены Райану Эстли и Льюису Гибсону, в то время как клуб активировал опции продления соглашений для Джека Баррета и Маккензи Ханта до конца июня 2024 года.
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