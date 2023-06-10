Несколько игроков Эвертона получили предложения о новых контрактах

"Эвертон" предложил новые контракты капитану Шеймусу Коулману, полузащитнику Тому Дэвису и вратарю Энди Лонергану.

Защитник Эрри Мина и нападающий Андрос Таунсенд покинут "Эвертон", когда их контракты истекут в конце этого месяца.

В то же время "синие" активировали опцию продления контракта полузащитника Абдулайе Дукуре до конца июня 2024 года.

Новые соглашения также были предложены Райану Эстли и Льюису Гибсону, в то время как клуб активировал опции продления соглашений для Джека Баррета и Маккензи Ханта до конца июня 2024 года.