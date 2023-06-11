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Арсенал собирается продлить контракт с вингером

Англия
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Игрок останется в Лондоне еще на четыре года

Арсенал собирается продлить контракт с вингером

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" близок к продлению соглашения с форвардом команды Рисом Нельсоном, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны договорились о пролонгации сотрудничества. В скором времени будет подписан контракт до 2027 года. Сообщается, что руководство "Арсенала" рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

Срок действующего контракта футболиста с "канонирами" истекает в конце текущего месяца. Напомним, в этом сезоне Нельсон сыграл 11 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Рис Нелсон
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Источник:
Fabrizio Romano

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