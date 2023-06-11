Арсенал собирается продлить контракт с вингером

"Арсенал" близок к продлению соглашения с форвардом команды Рисом Нельсоном, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны договорились о пролонгации сотрудничества. В скором времени будет подписан контракт до 2027 года. Сообщается, что руководство "Арсенала" рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

Срок действующего контракта футболиста с "канонирами" истекает в конце текущего месяца. Напомним, в этом сезоне Нельсон сыграл 11 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.