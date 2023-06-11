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Арсенал собирается продлить контракт с вингером
Игрок останется в Лондоне еще на четыре года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" близок к продлению соглашения с форвардом команды Рисом Нельсоном, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Стороны договорились о пролонгации сотрудничества. В скором времени будет подписан контракт до 2027 года. Сообщается, что руководство "Арсенала" рассчитывает на игрока в следующем сезоне.
Срок действующего контракта футболиста с "канонирами" истекает в конце текущего месяца. Напомним, в этом сезоне Нельсон сыграл 11 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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