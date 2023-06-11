Ман Юнайтед готов продать Санчо этим летом за 60 млн

Английское издание Sky Sports сообщает, что "Манчестер Юнайтед" готов продать Джейдона Санчо уже этим летом.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" готово рассмотреть предложения по трансферу английского вингера, которые будут стартовать с 60 млн фунтов.

К 23-летнему игроку проявляет интерес лондонский "Тоттенхэм". Однако на данный момент нет информации на счет того, готовы ли "шпоры" удовлетворить финансовое требование "МЮ".

Напомним, действующий контракт Санчо с "манкунианцами" рассчитан до конца сезона 2025/26. Джейдон перешел в английский клуб из дортмундской "Боруссии" за 85 млн евро летом 2021 года.

В этом сезоне на клубном уровне вингер провел 41 поединок, забил 7 голов и оформил 3 результативных передачи.