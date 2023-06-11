Гвардиола отработает свой контракт с Ман Сити до конца

Английское издание The Times сообщает, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не будет брать паузу в карьере тренера после триумфа в Лиге чемпионов.

По информации источника, испанский наставник не намерен покидать команду и доработает свой действующий контрак до конца.

Напомним, текущее соглашение 52-летнего коуча с английским клубом действует еще 2 года.

Вчера "Ман Сити" минимально обыграл миланский "Интер" в финале ЛЧ и завоевал требл по итогам этого сезона. Этот требл стал вторым для Пепа в его тренерской карьере.