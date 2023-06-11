  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола отработает свой контракт с Ман Сити до конца
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола отработает свой контракт с Ман Сити до конца

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Пеп не будет брать паузу

Гвардиола отработает свой контракт с Ман Сити до конца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английское издание The Times сообщает, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не будет брать паузу в карьере тренера после триумфа в Лиге чемпионов.

По информации источника, испанский наставник не намерен покидать команду и доработает свой действующий контрак до конца.

Напомним, текущее соглашение 52-летнего коуча с английским клубом действует еще 2 года.

Вчера "Ман Сити" минимально обыграл миланский "Интер" в финале ЛЧ и завоевал требл по итогам этого сезона. Этот требл стал вторым для Пепа в его тренерской карьере.

По теме
yellow-arrow
Хавертц интересен Реалу, однако мадридцы не готовы платить 60 млн евро
yellow-arrow
Давид Райя близок к переходу в Тоттенхэм
yellow-arrow
Ман Юнайтед готов продать Санчо этим летом за 60 млн
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Times

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде