Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная мира во главе с тренером Челси одолела Англию в благотворительном матче
Матч был организован Unicef UK
Фото: socceraid
В воскресенье, 11 июня в Манчестере на "Олд Траффорд" состоялся благотворительный матч Unicef UK. За трофей соперничали сборная мира XI и сборная Англии.
Встреча завершилась победой команды World XI со счетом 4:2. Голами отличились Усэйн Болт, Ким Сетинай и дубль на счету Робби Кина. За сборную Англии забивали Аса Баттерфилд и Пол Скоулз.
Отметим, что командой Soccer Aid World XI руководил аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который в конце мая возглавил "Челси".
CHAMPIONS! ????— Soccer Aid (@socceraid) June 11, 2023
A massive congratulations to the World XI! #SoccerAid || @UNICEF_uk || @AspreyLondon pic.twitter.com/EEmWgFkXZx
Популярное сейчас
- Сколько насыпали Довбику, Мальдера - лучшая замена Йовичевичу, Гвардиола больше не лузер
- Пеп не без фарта закрыл болезненный гештальт. Теперь его Сити – футбольный эталон. Обзор финала ЛЧ
- Силы обороны Украины деоккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области
- Гвардиола отработает свой контракт с Ман Сити до конца
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
- Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт