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Сборная мира во главе с тренером Челси одолела Англию в благотворительном матче

Англия
(1 голосов)

Матч был организован Unicef UK

Сборная мира во главе с тренером Челси одолела Англию в благотворительном матче

Фото: socceraid

Новина українською

В воскресенье, 11 июня в Манчестере на "Олд Траффорд" состоялся благотворительный матч Unicef UK. За трофей соперничали сборная мира XI и сборная Англии.

Встреча завершилась победой команды World XI со счетом 4:2. Голами отличились Усэйн Болт, Ким Сетинай и дубль на счету Робби Кина. За сборную Англии забивали Аса Баттерфилд и Пол Скоулз.

Отметим, что командой Soccer Aid World XI руководил аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который в конце мая возглавил "Челси".

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В статье: Маурисио Почеттино Soccer Aid
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