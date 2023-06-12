Сборная мира во главе с тренером Челси одолела Англию в благотворительном матче

В воскресенье, 11 июня в Манчестере на "Олд Траффорд" состоялся благотворительный матч Unicef UK. За трофей соперничали сборная мира XI и сборная Англии.

Встреча завершилась победой команды World XI со счетом 4:2. Голами отличились Усэйн Болт, Ким Сетинай и дубль на счету Робби Кина. За сборную Англии забивали Аса Баттерфилд и Пол Скоулз.

Отметим, что командой Soccer Aid World XI руководил аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который в конце мая возглавил "Челси".