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Гвардиола может возглавить сборную после периода в Сити. Он покинет клуб в 2025-м
Специалист доработает свой контракт до конца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хосеп Гвардиола может уйти тренировать международную сборную после окончания контракта с "Манчестер Сити". Менеджер точно хочет доработать контракт и сменить работу.
Сообщается, что специалист изменил свое мнение и теперь хотел бы поработать с национальными командами. Считалось, что Испанский менеджер хотел пойти тренировать клуб из Италии, чтобы добиться успеха в топ-4 европейских чемпионатах, но теперь он не преследует этой цели.
Специалист доработает свой контракт, который истекает летом 2025-го и покинет "Сити". Окружение Гваржиоды до последнего было уверено, что он не продлит контракт, который истекал в конце этого сезона, но в ноябре прошлого года специалист принял решение остаться ещё на 2 сезона.
Вообще изначально считалось, что Пеп проработает в "Сити" всего 3 года, на которые изначально был подписан контракт летом 2016-го.
Напомним, что Пеп завоевал требл по итогам этого сезона. "Сити" одержали победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.
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