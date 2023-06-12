Гвардиола может возглавить сборную после периода в Сити. Он покинет клуб в 2025-м

Хосеп Гвардиола может уйти тренировать международную сборную после окончания контракта с "Манчестер Сити". Менеджер точно хочет доработать контракт и сменить работу.

Сообщается, что специалист изменил свое мнение и теперь хотел бы поработать с национальными командами. Считалось, что Испанский менеджер хотел пойти тренировать клуб из Италии, чтобы добиться успеха в топ-4 европейских чемпионатах, но теперь он не преследует этой цели.

Специалист доработает свой контракт, который истекает летом 2025-го и покинет "Сити". Окружение Гваржиоды до последнего было уверено, что он не продлит контракт, который истекал в конце этого сезона, но в ноябре прошлого года специалист принял решение остаться ещё на 2 сезона.

Вообще изначально считалось, что Пеп проработает в "Сити" всего 3 года, на которые изначально был подписан контракт летом 2016-го.

Напомним, что Пеп завоевал требл по итогам этого сезона. "Сити" одержали победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.