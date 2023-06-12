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Астон Вилла хочет подписать спортивного директора Севильи Мончи. У него в контракте прописаны отступные

Англия
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Придется отдать 1,7 миллионов фунтов

Астон Вилла хочет подписать спортивного директора Севильи Мончи. У него в контракте прописаны отступные

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" нацелена на подписание контракта с Рамоном Родригесом Мончи из "Севильи". Испанец главный кандидат на место спортивного директора, после отказа Матеу Алемани из "Барселоны".

"Бирмингемцы" отпустили исполнительного директора Кристиана Перслоу, так как нацелены на реструктуризацию клуба.

Сообщается, что в контракте Мончи прописаны отступные в размере 1,7 миллионов фунтов стерлингов.

Мончи спортивный дирекитор "Севильи" уже больше 21 года. Он был в должности с 2000-го по 2017-й, когда сделал перерыв на 2 года в "Роме", после чего вновь вернулся в клуб.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Севилья Рамон Родригес Мончи
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Источник:
theguardian.com

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