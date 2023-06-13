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Арсенал готов сделать Райса самым дорогим игроком в истории клуба. Канониры – фавориты в борьбе за игрока

Англия
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Переговоры идут успешно

Арсенал готов сделать Райса самым дорогим игроком в истории клуба. Канониры – фавориты в борьбе за игрока

Фото: twitter.com/WestHam

Новина українською

"Арсенал" продолжает переговоры с "Вест Хэмом" о трансфере Деклана Райса. Ожидается, что полузащитник обойдется "канонирам" в более чем 100 миллионов фунтов.

Это значит, что игрок станет самым дорогим в истории клуба. Переговоры идут хорошо, но официального предложения пока не сделано.

При этом, считается, что "Арсенал" теряет конкурентов в борьбе за полузащитника. "Бавария", "Челси", "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед" ведут себя менее настойчиво.

Читайте также СМИ: Тухель встречался с Декланом Райсом

Независимо от перехода Райса, "Арсенал" продолжает вести переговоры по Мойзесу Кайседо из "Брайтона" и Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити". На данный момент "Барселона" – фаворит в борьбе за 32-летнего немца.

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В статье: Арсенал (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
theguardian.com

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