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Арсенал готов сделать Райса самым дорогим игроком в истории клуба. Канониры – фавориты в борьбе за игрока
Переговоры идут успешно
Фото: twitter.com/WestHam
"Арсенал" продолжает переговоры с "Вест Хэмом" о трансфере Деклана Райса. Ожидается, что полузащитник обойдется "канонирам" в более чем 100 миллионов фунтов.
Это значит, что игрок станет самым дорогим в истории клуба. Переговоры идут хорошо, но официального предложения пока не сделано.
При этом, считается, что "Арсенал" теряет конкурентов в борьбе за полузащитника. "Бавария", "Челси", "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед" ведут себя менее настойчиво.
Независимо от перехода Райса, "Арсенал" продолжает вести переговоры по Мойзесу Кайседо из "Брайтона" и Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити". На данный момент "Барселона" – фаворит в борьбе за 32-летнего немца.
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