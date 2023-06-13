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Месси: Гвардиола – лучший тренер в мире. Мы общаемся

Англия
(3 голосов)

Спустя 11 лет после расставания

Месси: Гвардиола – лучший тренер в мире. Мы общаемся

Новина українською

Лионель Месси в иентервью Titan Sports высказался по поводу Пепа Гвардиолы и победы "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Аргентинец считает своего бывшего менеджера лучшим тренером в мире.

"Да, (мы общаемся), и он заслужил победу в Лиге чемпионов. Он лучший тренер в мире", – ответил Лео на вопрос, общается ли он с Гвардиолой.

Напомним, что Месси работал с Гвардиолой в "Барселоне". Испанский специалист тренировал клуб с 2008-го по 2012-й. За это время клуб завоевал дважды Лигу чемпионов, трижды чемпионат Испании, дважды Кубок Испании, трижды Суперкубок Испании, дважды Суперкубок УЕФА, и дважды Клубный чемпионат мира. Также в свой первый сезон Гвардиола сделал с "Барсой" требл.

Месси же при Пепе провел свой самый результативный год, забив 91 гол в 2012-м. Полсезона тогда аргентинец играл под руководством Вилановы.

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В статье: Лионель Месси Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
argentina.as.com

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