Месси: Гвардиола – лучший тренер в мире. Мы общаемся

Лионель Месси в иентервью Titan Sports высказался по поводу Пепа Гвардиолы и победы "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Аргентинец считает своего бывшего менеджера лучшим тренером в мире.

"Да, (мы общаемся), и он заслужил победу в Лиге чемпионов. Он лучший тренер в мире", – ответил Лео на вопрос, общается ли он с Гвардиолой.

Напомним, что Месси работал с Гвардиолой в "Барселоне". Испанский специалист тренировал клуб с 2008-го по 2012-й. За это время клуб завоевал дважды Лигу чемпионов, трижды чемпионат Испании, дважды Кубок Испании, трижды Суперкубок Испании, дважды Суперкубок УЕФА, и дважды Клубный чемпионат мира. Также в свой первый сезон Гвардиола сделал с "Барсой" требл.

Месси же при Пепе провел свой самый результативный год, забив 91 гол в 2012-м. Полсезона тогда аргентинец играл под руководством Вилановы.