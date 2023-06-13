Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария отказалась от трансфера дорогостоящего английского опорника
"Арсенал" фаворит
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" остался без главного конкурента в борьбе за Деклана Райса из "Вест Хэма". "Бавария" отказалась от трансфера дорогостоящего полузащитника.
Сообщается, что руководство клуба приняло решение не делать предложение "Вест Хэму" по покупке футболиста.
Ранее сообщалось, что главная цель "Баварии" – нападающий. Скорее всего в клубе не захотели платить более 100 миллионов евро за Райса.
Эти деньги как раз
В этом сезоне Райс провел за "Вест Хэм" 50 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход англичанина в 80 миллионов евро.
News #Rice: NO transfer! Bayern has decided today not to submit an offer after all - confirmed ✅— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 13, 2023
➡️ It was the clear trend for days and as reported on Friday, because Rice became more and more expensive.
He’s on verge to join @Arsenal now! First call BILD. @SkySportDE ???????????????????????????? pic.twitter.com/AXLFKWCnPa
Популярное сейчас
- Не Венгрия. Президент Латвии озвучил главную преграду для вступления Украины в НАТО
- Министр обороны Германии заявил, что заменить каждый подбитый танк – нереально, но предложил решение
- Коломойский сообщил Кучеру и Красникову, что финансирование Днепра-1 сокращается
- Не Холанд, не Гюндоган и не Диаш. Теневой герой Ман Сити, который приблизил команду Гвардиолы к абсолюту
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО