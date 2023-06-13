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Бавария отказалась от трансфера дорогостоящего английского опорника

Англия
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"Арсенал" фаворит

Бавария отказалась от трансфера дорогостоящего английского опорника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" остался без главного конкурента в борьбе за Деклана Райса из "Вест Хэма". "Бавария" отказалась от трансфера дорогостоящего полузащитника.

Сообщается, что руководство клуба приняло решение не делать предложение "Вест Хэму" по покупке футболиста.

Ранее сообщалось, что главная цель "Баварии" – нападающий. Скорее всего в клубе не захотели платить более 100 миллионов евро за Райса.

Эти деньги как раз готов заплатить "Арсенал" и сделать Райса самым крупным приобретением в истории клуба.

В этом сезоне Райс провел за "Вест Хэм" 50 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход англичанина в 80 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Деклан Райс
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