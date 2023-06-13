Арсенал готов разорвать контракт с Пепе, если не найдет покупателя летом. Француз – самое дорогое приобретение в истории клуба

"Арсенал" ищет покупателей на Николя Пепе так как не рассчитывает на футболиста в следующем сезоне. В крайнем случае, клуб готов разорвать контракт с французом, если желающих заплатить за него не найдется.

Пепе остается одним из самых высокооплачиваемых игроков в "Арсенале", а Микель Артета продолжает не рассчитывать на француза. "Гуннеры" надеятся, что покупатель все же найдется и клуб получит за футболиста хотя бы какие-то деньги.

Напомним, что Пепе пришел в "Арсенал" из "Лилля" в 2019-м и стал самым дорогим игроком в истории клуба. За него заплатили 80 миллионов евро безт учетов бонусов.

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Прошлый сезон Пепе провел в аренде в "Ницце". Француз провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативный пас.