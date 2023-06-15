Ливерпуль приедет к Мудрику уже в 1-м туре. Расписание сезона АПЛ-2023/24

Английская Премьер-лига опубликовала календарь на следующий сезон. Кампания-2023/24 стартует 11 августа 2023, а финиш запланирован на 19 мая.

В первый день пройдет только одна игра: действующий чемпион - "Манчестер Сити" сыграет на выезде против вернувшегося в высший дивизион "Бернли". Это противостояние будет интересно также тем, что главным тренером "бордовых" является бывший капитан "Сити" Венсан Компани.

"Арсенал", цвета которого защищает Александр Зинченко, свой стартовый матч сыграет дома, 12 августа, против "Ноттингем Форест". В этот же день "Борнмут" Ильи Забарного на своем поле примет "Вест Хэм", а "Эвертон" Виталия Миколенко - "Фулхэм".

В воскресенье, 13 августа, "Челси" Михаила Мудрика на домашней арене встретится с "Ливерпулем", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка - с "Тоттенхэмом".