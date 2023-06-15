Египетский царь Энфилда. Сегодня отмечает День Рождения Мохаммед Салах

Мохаммед Салах родился 15 июня 1992 года. Египетский футболист, нападающий английского клуба "Ливерпуль" и национальной сборной Египта. Трехкратный обладатель "Золотой бутсы" АПЛ.

Салах начинал карьеру в египетском "Мокавлуне", первый его европейский клуб – "Базель", со швейцарским грандом Мохаммед дважды выиграл золото чемпионата. Впоследствии перешел в "Челси", но в лондонском клубе он не сумел о себе громко заявить, играл на правах аренды за "Фиорентину" и "Рому", где дела пошли явно получше. Римский клуб даже выкупил форварда, но в 2017-м Мо стал игроком "Ливерпуля".

Именно на "Энфилде" Салах по-настоящему приобрел статус топ-исполнителя, выиграв с "красными" абсолютно все: золото АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ.