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Вест Хэм отклонил предложение Арсенала по Райсу. В клубе ожидают более крупного от Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

80-ти миллионов фунтов мало для "Вест Хэма"

Вест Хэм отклонил предложение Арсенала по Райсу. В клубе ожидают более крупного от Манчестер Сити

Фото: twitter.com/England

Новина українською

"Вест Хэм" отклонил первое предложение "Арсенала" по покупке опорника Деклана Райса. "Гуннеры" давали за полузащитника сборной Англии 80 миллионов фунтов.

В предложение также были включены бонусы, но "молотобойцы" посчитали их трудно достижимыми. Ожидалось, что "Арсенал" удовлетворит запрос "Вест Хэма" в 100 миллионов фунтов с учетом реалистичных бонусов, но этого не случилось.

Теперь в "Вест Хэме" ожидают, что в борьбу включится "Манчестер Сити" с более крупным предложением. Касаемо этого есть сомнения, поскольку хорошая форма Родри заставляет усомнится, нужен ли "горожанам" ещё один оборонительный хав.

Также сообщалось о переговорах "Сити" с "Челси" по Ковачичу, который обойдется значительно дешевле – в 35 миллионов фунтов. Параллельно клуб ведет переговоры о продлении контракта с Гюндоганом и, если он согласится, клуб вряд ли решится на столь дорогостоящий переход.

За полузащитника также боролась "Бавария", но клуб вышел из гонки ещё до официального предложения. В Мюнхене видят главной трансферной целью центрального нападающего, а бюджет Тухеля на лето ограничен только 150 миллионами евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
theguardian.com

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