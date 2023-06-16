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МЮ вряд ли успеют продать до начала следующего сезона. Известен фаворит
Ожидается, что Рэтклифф заплатит 6 миллиардов фунтов
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Продажу "Манчестер Юнайтед" вряд ли успеют закрыть до начала следующего сезона. Фаворитом на покупку считается британский миллиардер, основатель нефтяной компании Ineos Джим Рэтклифф.
Сделка оценивается в 6 миллиардов фунтов. Считается, что процесс одобрения сделки займет от 8 до 12 недель. Покупатель ещё не объявлен, а старт чемпионата объявлен на 11-е августа.
Скорее всего следующий сезон "Юнайтед" начнет ещё при братьях Глейзерах. Считается, что это не будет влиять на трансферы.
Напомним, что на "Юнайтед" также претендует катарский шейх Аль-Тани. Чтобы склонить Глейзеров к продаже именно ему, в Англию летал президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.
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