  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ вряд ли успеют продать до начала следующего сезона. Известен фаворит
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ вряд ли успеют продать до начала следующего сезона. Известен фаворит

Англия
(1 голосов)

Ожидается, что Рэтклифф заплатит 6 миллиардов фунтов

МЮ вряд ли успеют продать до начала следующего сезона. Известен фаворит

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

Продажу "Манчестер Юнайтед" вряд ли успеют закрыть до начала следующего сезона. Фаворитом на покупку считается британский миллиардер, основатель нефтяной компании Ineos Джим Рэтклифф.

Сделка оценивается в 6 миллиардов фунтов. Считается, что процесс одобрения сделки займет от 8 до 12 недель. Покупатель ещё не объявлен, а старт чемпионата объявлен на 11-е августа.

Скорее всего следующий сезон "Юнайтед" начнет ещё при братьях Глейзерах. Считается, что это не будет влиять на трансферы.

Напомним, что на "Юнайтед" также претендует катарский шейх Аль-Тани. Чтобы склонить Глейзеров к продаже именно ему, в Англию летал президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.

По теме
yellow-arrow
Хавертц готов обсудить переход в Арсенал. Челси готов проявить гибкость
yellow-arrow
Зинченко: Некоторым людям в Украине не нравится, что я играл в России, и если честно, мне тоже
yellow-arrow
Канселу, Уокер, Лапорт и Марез вероятно покинут Манчестер Сити летом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
thetimes.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде