МЮ вряд ли успеют продать до начала следующего сезона. Известен фаворит

Продажу "Манчестер Юнайтед" вряд ли успеют закрыть до начала следующего сезона. Фаворитом на покупку считается британский миллиардер, основатель нефтяной компании Ineos Джим Рэтклифф.

Сделка оценивается в 6 миллиардов фунтов. Считается, что процесс одобрения сделки займет от 8 до 12 недель. Покупатель ещё не объявлен, а старт чемпионата объявлен на 11-е августа.

Скорее всего следующий сезон "Юнайтед" начнет ещё при братьях Глейзерах. Считается, что это не будет влиять на трансферы.

Напомним, что на "Юнайтед" также претендует катарский шейх Аль-Тани. Чтобы склонить Глейзеров к продаже именно ему, в Англию летал президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.