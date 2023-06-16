Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня отмечает День рождения наставник Ливерпуля Юрген Клопп
56 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
16 июня 1967 года родился немецкий футболист и тренер Юрген Клопп. Специалист получил признание во время работы в "Майнце" – он выступал за команду с 1990-го по 2001 год, после чего 7 лет тренировал "карнавальников".
С дортмундской "Боруссией" Клопп дважды становился чемпионом Германии и Суперкубка Германии, выигрывал Кубок страны. В "Ливерпуле" Юрген стал победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка Англии, Кубка лиги и чемпионом АПЛ.
В Германии контрпрессинг с подачи Юргена начали называть гегенпрессингом. Фирменный прием Клоппа позволяет отобрать мяч вблизи ворот соперника и находиться в одной передаче от опасного момента.
Happy Birthday Jürgen Klopp ????????— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) June 16, 2023
"We have to change from doubters, to believers..." pic.twitter.com/yjxNdazSLB
Happy Birthday to Jürgen Klopp who turns 56 today! ????— Football Daily (@footballdaily) June 16, 2023
???? World’s Best Club Coach x2
???? Bundesliga x2
???? German Cup
???? German Super Cup x2
???? Premier League
???? FA Cup
???? EFL Cup
???? Community Shield
???? UEFA Champions League
???? UEFA SuperCup
???? FIFA Club World Cup
????????????????????????. pic.twitter.com/EVJFOrUiG2
Популярное сейчас
- Северная Македония - Украина. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 16.06.2023
- Десяток танков, два десятка артиллерийских систем. Генштаб – о потерях россиян за 15 июня
- Россияне нанесли более 60 авиаударов за сутки, артиллерия ВСУ поразила 2 пункта управления и С-300
- Гюндоган не ответил Барселоне в обусловленные сроки. У немца есть несколько предложений
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО