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Сегодня отмечает День рождения наставник Ливерпуля Юрген Клопп

Англия
(1 голосов)

56 лет

Сегодня отмечает День рождения наставник Ливерпуля Юрген Клопп

Getty Images / Global Images Ukraine

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16 июня 1967 года родился немецкий футболист и тренер Юрген Клопп. Специалист получил признание во время работы в "Майнце" – он выступал за команду с 1990-го по 2001 год, после чего 7 лет тренировал "карнавальников".

С дортмундской "Боруссией" Клопп дважды становился чемпионом Германии и Суперкубка Германии, выигрывал Кубок страны. В "Ливерпуле" Юрген стал победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка Англии, Кубка лиги и чемпионом АПЛ.

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В Германии контрпрессинг с подачи Юргена начали называть гегенпрессингом. Фирменный прием Клоппа позволяет отобрать мяч вблизи ворот соперника и находиться в одной передаче от опасного момента.

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В статье: Юрген Клопп
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