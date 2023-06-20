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Фрэнку Лэмпарду - 45 лет: что вы знаете о легенде Челси? Квиз

Англия
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Фрэнку Лэмпарду - 45 лет: что вы знаете о легенде Челси? Квиз

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20 июня, 45 лет исполняется известному английскому полузащитнику Фрэнку Лэмпарду. В ходе игровой карьеры хавбек стал настоящей легендой "аристократов", выиграв с ними 13 трофеев. "Лэмпс" уже дважды возглавлял "пенсионеров" – оба раза неудачно. Однако он молодой специалист, у которого есть возможность проявить себя на тренерском поприще.

По случаю юбилея легендарного хавбека мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с игровой и тренерской карьерами Лэмпарда, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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