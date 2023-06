У Сити есть прогресс в переговорах с защитником сборной Хорватии

"Манчестер Сити" прогрессирует в переговорах с защитником "РБ Лейпциг" Йошкой Гвардиолом об условиях личного соглашения. Несецкий клуб продаст фуллбека только за большую сумму.

Если защитника продать этим летом не удастся, в клубе рассчитывают оставить игрока еще как минимум на 1 сезон.

Контракт Гвардиола с "Лейпцигом" истекает летом 2027-го.

В этом сезоне Йошко провел за "Лейпциг" 41 поединок и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход 21-летнего фуллбека в 75 миллионов евро.

