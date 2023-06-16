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У Сити есть прогресс в переговорах с защитником сборной Хорватии
Нужно больше защитников
Фото: Imago Images/Sven Sonntag
"Манчестер Сити" прогрессирует в переговорах с защитником "РБ Лейпциг" Йошкой Гвардиолом об условиях личного соглашения. Несецкий клуб продаст фуллбека только за большую сумму.
Если защитника продать этим летом не удастся, в клубе рассчитывают оставить игрока еще как минимум на 1 сезон.
Контракт Гвардиола с "Лейпцигом" истекает летом 2027-го.
В этом сезоне Йошко провел за "Лейпциг" 41 поединок и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход 21-летнего фуллбека в 75 миллионов евро.
Understand Manchester City are advancing on Josko Gvardiol deal on player side. Negotiations on personal terms are progressing well, same as Kovacic. ???????? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023
Leipzig will only sell Gvardiol for huge fee otherwise they are prepared to keep him for one more season. pic.twitter.com/ckKB9qX9Vr
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