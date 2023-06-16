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Сын Бекхэма еще на год остается в Брентфорде. С зимы он играл вместе с Ярмолюком
Также играет на правом фланге полузащиты
фото - ФК Брентфорд
Sky Sports сообщает, что Ромео Бекхэм – средний сын Дэвида Бекхэма – останется в "Брентфорде" еще на год и продолжит выступать за команду В.
Контракт Ромео принадлежит "Интеру" из Майами, которым владеет его отец. В "Брентфорд" он переехал в январе и играл за молодежную команду, в которой также выступал Егор Ярмолюк. "Брентфорд" В этом сезоне выиграл Кубок Премьер-лиги – трофей, разыгрываемый между дублирующими составами английских клубов.
20-летний Ромео Бекхэм выступает на позиции правого полузащитника, как и его отец. На молодежном уровне в США он достаточно продуктивно выступал за дубль "Интера", в частности отдал 10 результативных передач в 26 матчах.
Заметим, что упоминавшийся Егор Ярмолюк уже переведен из дубля в первую команду "Брентфорда".
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