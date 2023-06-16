Челси спустя 6 лет расторг контракт с Бакайоко

"Челси" объявил о расторжении контракта с Тьемуе Бакайоко. Полузащитник провел на контракте с клубом 6 лет.

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Бакайоко пришел из чемпионского "Монако" в 2017-м. Тогда Тьемуе был одним из творцов успеха "монегасок", наравне с Килианом Мбаппе, Бенжаменом Менди, Радамелем Фалькао, Бернарду Силвой и Тома Лемаром. Тем не менее, после ухода из "Монако" карьера полузащитника не задалась.

Первый сезон в "Челси" был многообещающим: полузащитник под руководством Конте провел 43 поединка, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

После Бакайоко уходил в аренды в "Монако" и "Милан", когда тот завоевал чепионство в Серии А, но уже не был так успешен, как в "Монако" или первом сезоне в "Челси".

Последний сезоне Тьемуе провел в аренде в "Милане". Он сыграл всего 3 матча. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.