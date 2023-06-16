Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси спустя 6 лет расторг контракт с Бакайоко
Приходил как один из лучших игроков "Монако"
Фото: "Челси"
"Челси" объявил о расторжении контракта с Тьемуе Бакайоко. Полузащитник провел на контракте с клубом 6 лет.
Бакайоко пришел из чемпионского "Монако" в 2017-м. Тогда Тьемуе был одним из творцов успеха "монегасок", наравне с Килианом Мбаппе, Бенжаменом Менди, Радамелем Фалькао, Бернарду Силвой и Тома Лемаром. Тем не менее, после ухода из "Монако" карьера полузащитника не задалась.
Первый сезон в "Челси" был многообещающим: полузащитник под руководством Конте провел 43 поединка, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
После Бакайоко уходил в аренды в "Монако" и "Милан", когда тот завоевал чепионство в Серии А, но уже не был так успешен, как в "Монако" или первом сезоне в "Челси".
Последний сезоне Тьемуе провел в аренде в "Милане". Он сыграл всего 3 матча. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Есть сбитые Кинжалы и не один. В Воздушных силах рассказали об отражении дневной атаки россиян
- Павелко дал комментарий после свого ареста
- Ингулец официально получил нового тренера
- Аякс может отказаться от трансфера игрока Челси из-за его поездки в Москву
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО