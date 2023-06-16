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Бавария может попытаться подписать звездного защитника Манчестер Сити

Англия
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Бавария может попытаться подписать звездного защитника Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Баварии" интересен крайний защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер. Томас Тухель связывался с футболистом по поводу возможного перехода.

Пока не принято решение, будет ли "Мюнхен" бороться за игрока сборной Англии, но в клубе ценят футболиста за опыт и личные качества. "Бавария" всерьез думает о переходе, но все зависит от Бенжамена Павара и его решения.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются в "Реале", "Барселоне" и "Манчестер Сити". До окончания контракта француза с клубом остался год и этим летом последний шанс выручиь средства с его продажи.

Кайлу Уокеру 33 года. В минувшем сезоне за "Сити" он провел 39 поединков и отдал 1 результативный пас. Англичанин может сыграть как в центре, так и на фланге обороны. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро. Соглашение Кайла рассчитано до лета 2024-го.

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В статье: Кайл Уокер Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити
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