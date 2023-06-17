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Борнмут близок к подписанию вингера Ромы

Англия
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Игрок прошлый год провел в аренде

Борнмут близок к подписанию вингера Ромы

Новина українською

"Борнмут" близок к подписанию вингера "Ромы" Джастина Клюйверта. Английский клуб заплатит за 24-летнего нидерландца около 10 млн. евро.

Напомним, прошлый сезон игрок провел на правах аренды у "Валенсии", отличившись 8 голами и 1 результативной передачей в 29 матчах.

Как известно, в 2018-м "Рома" приобрела Клюйверта у "Аякса" за 17,5 млн евро. Он так и не стал основным игроком команды.

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В статье: Рома (Рим) Борнмут Джастин Клюйверт
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Источник:
Daily Mail

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