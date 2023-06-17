Челси близок к подписанию форварда Вильярреала Николя Джексона

После недавних слухов об уходе Кая Гавертца из команды, "Челси" находится в поисках нового нападающего. Им может стать Николя Джексон из "Вильярреала". Как сообщает Фабрицио Романо, "пенсионеры" выплатят клаусулу указанную в контракте сенегальца.

Контракт планируют заключить на 5 лет.

Еще 3 клуба готовы выплатить отступные, но игрок заинтересован именно переходом в "Челси".

В этом сезоне нападающий сыграл 38 матчей за "Вильярреал", забил 13 мячей и отдал 5 ассистов.