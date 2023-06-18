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Кай Хавертц согласился перейти в Арсенал

Англия
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Артета продолжает собирать чемпионскую команду

Кай Хавертц согласился перейти в Арсенал

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британские СМИ сообщают, что немецкий форвард "Челси" Кай Хавертц решил перейти в лондонский "Арсенал".

Указывается, что игрок почти согласовал личный контракт с канонирами. Микель Артета очень хочет видеть его в своей команде в качестве альтернативы для Габриэля Жезуза.

В ситуацию пыталась вмешаться "Бавария", но переговоры между Каем и "Арсеналом" зашли слишком далеко, сообщает репортер Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Ожидаемая стоимость трансфера – не менее 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Хавертц сыграл 47 матчей за "Челси", в которых забил 9 голов. Всего на его счету 139 матчей за аристократов и 32 результативных удара. Именно он забил победный гол в финале Лиги Чемпионов 2021 года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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