Кай Хавертц согласился перейти в Арсенал

Британские СМИ сообщают, что немецкий форвард "Челси" Кай Хавертц решил перейти в лондонский "Арсенал".

Указывается, что игрок почти согласовал личный контракт с канонирами. Микель Артета очень хочет видеть его в своей команде в качестве альтернативы для Габриэля Жезуза.

В ситуацию пыталась вмешаться "Бавария", но переговоры между Каем и "Арсеналом" зашли слишком далеко, сообщает репортер Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Ожидаемая стоимость трансфера – не менее 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Хавертц сыграл 47 матчей за "Челси", в которых забил 9 голов. Всего на его счету 139 матчей за аристократов и 32 результативных удара. Именно он забил победный гол в финале Лиги Чемпионов 2021 года.