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Томас Парти может покинуть Арсенал

Англия
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Приоритетом для канониров является Райс

Томас Парти может покинуть Арсенал

Новина українською

Томас Парти может покинуть этим летом "Арсенал". Клубы заинтересованы в трансфере ганского полузащитника. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своем твиттере.

Действующий контракт игрока истекает в июне 2025 года, и на сегодняшний день переговоры о его продлении не ведутся.

Приоритетом, как и раньше, для "Арсенала" остается Деклан Райс. "Канониры" предлагали за хавбека 80 млн фунтов, но "Вест Хэм" не согласился на эти условия.

Парти отыграл в этом сезоне 40 матчей за клуб, где забил три мяча. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 38 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Томас Парти
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