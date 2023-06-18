Томас Парти может покинуть Арсенал

Томас Парти может покинуть этим летом "Арсенал". Клубы заинтересованы в трансфере ганского полузащитника. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своем твиттере.

Действующий контракт игрока истекает в июне 2025 года, и на сегодняшний день переговоры о его продлении не ведутся.

Приоритетом, как и раньше, для "Арсенала" остается Деклан Райс. "Канониры" предлагали за хавбека 80 млн фунтов, но "Вест Хэм" не согласился на эти условия.

Парти отыграл в этом сезоне 40 матчей за клуб, где забил три мяча. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 38 млн евро.