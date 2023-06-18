Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Томас Парти может покинуть Арсенал
Приоритетом для канониров является Райс
Томас Парти может покинуть этим летом "Арсенал". Клубы заинтересованы в трансфере ганского полузащитника. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своем твиттере.
Действующий контракт игрока истекает в июне 2025 года, и на сегодняшний день переговоры о его продлении не ведутся.
Приоритетом, как и раньше, для "Арсенала" остается Деклан Райс. "Канониры"
Парти отыграл в этом сезоне 40 матчей за клуб, где забил три мяча. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 38 млн евро.
Популярное сейчас
- План Реброва провалился, Украина - суперталантливая, Павелко в СИЗО
- Украина - Мальта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Непоколебимый Лунин, ПСЖ на перепутье, матчи отбора на Евро. Главные новости за 17 июня
- Уж не хороший русский? Абрамович отказывается передавать Украине обещанные миллиарды
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО