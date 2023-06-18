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Аль-Хиляль предложил Кулибали 30 млн на сезон
Саудовский клуб настроен серьезно
Фото: Getty Images
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Аль-Хиляль" сделал конкретное предложение по контракту для защитника лондонского "Челси" Калиду Кулибали.
Сообщается, что саудовский клуб предлагает сенегальскому игроку контракт на 3 года с заработной платой в размере 30 миллионов евро в год.
Напомним, Калиду перешел в состояние "пенсионеров" из "Наполи" прошлым летом, сумма трансфера составила 38 млн евро.
В этом сезоне на клубном уровне Кулибали провел 32 матча.
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