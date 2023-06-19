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Гвардиола о Мбаппе: Его не будет в Сити. Вы знаете куда он хочет перейти
"Горожане" уважают желания игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал будущее нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Он рассказал, что "горожане" не подпишут француза.
– Может ли Мбаппе перейти в "Манчестер Сити"?
– Нет.
– По каким причинам – спортивным, финансовым?
– Вы знаете, куда он хочет перейти, – сказал Гвардиола.
Ранее стало известно, что Мбаппе уведомил "ПСЖ", что не будет активировать опцию продления контракта до лета 2025-го. Руководство клуба настроено серьезно: они не хотят отпускать свой главный актив летом 2024-го бесплатно, поэтому готовы продать его этим летом.
Напомним, что Килиан рассказывал, что с детства болел за "Реал". Перес заявлял, что трансфер Мбаппе состоится, но не в этом году.
????Guardiola, rotundo sobre una posible llegada de Mbappé al Manchester City:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 19, 2023
????"No, vosotros sabéis dónde quiere ir".
???? @10JoseAlvarez pic.twitter.com/79BRTMoqkF
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