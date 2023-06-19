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Гвардиола о Мбаппе: Его не будет в Сити. Вы знаете куда он хочет перейти

Англия
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"Горожане" уважают желания игроков

Гвардиола о Мбаппе: Его не будет в Сити. Вы знаете куда он хочет перейти

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал будущее нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Он рассказал, что "горожане" не подпишут француза.

– Может ли Мбаппе перейти в "Манчестер Сити"?

– Нет.

– По каким причинам – спортивным, финансовым?

– Вы знаете, куда он хочет перейти, – сказал Гвардиола.

Ранее стало известно, что Мбаппе уведомил "ПСЖ", что не будет активировать опцию продления контракта до лета 2025-го. Руководство клуба настроено серьезно: они не хотят отпускать свой главный актив летом 2024-го бесплатно, поэтому готовы продать его этим летом.

Напомним, что Килиан рассказывал, что с детства болел за "Реал". Перес заявлял, что трансфер Мбаппе состоится, но не в этом году.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Килиан Мбаппе
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