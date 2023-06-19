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Серхио Рико вышел из медикаментозной комы, в которой пробыл несколько недель

Англия
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Голкипер "ПСЖ" упал с лошади, которая лягнула его в шею

Серхио Рико вышел из медикаментозной комы, в которой пробыл несколько недель

Фото: Sevilla FC / Автор: неизвестен

Новина українською

Голкипер "ПСЖ" Серхио Рико вышел из медикаментозной комы. Он уже общался со своими родными.

Напомним, что в конце мая Рико упал с лошади. Она лягнула его в шею и футболист попал в больницу в тяжелом состоянии. 9-го июня игрока ввели в медикаментозную кому.

Сегодня жена футболиста Альба Силва заявила, что футболист вышел из комы:

"Что ж, мы делаем маленькие шаги вперед, мы уже видим свет... Я с самого начала знала, что он справится, но нужно двигаться шаг за шагом, нужно набраться терпения", – заявила жена вратаря "ПСЖ".

Рико выступает за "ПСЖ" с лета 2019-го, когда пришел в клуб на правах аренды из "Севильи".

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В статье: Серхио Рико Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
marca.com

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