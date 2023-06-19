Гвардиола: Я чемпион Европы, потому что Лукаку не забил с трех метров

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что победу в Лиге чемпионов ему принес промах Ромелу Лукаку. Так он объяснил, почему стоит дать время Хави на большие результаты.

"Дайте Хави немного времени, нам потребовалось 8 лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Я чемпион Европы, потому что нападающий не забил головой с трех метров", – сказал Гвардиола в интервью.

"Сити" обыграл "Интер" в финале ЛЧ со счетоом 1:0. Единственный гол забил Родри, но игроки "Интера" имели несколько возможностей выйти вперед первыми.