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Гвардиола: Я чемпион Европы, потому что Лукаку не забил с трех метров

Англия
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Он просит не требовать от Хави так много

Гвардиола: Я чемпион Европы, потому что Лукаку не забил с трех метров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что победу в Лиге чемпионов ему принес промах Ромелу Лукаку. Так он объяснил, почему стоит дать время Хави на большие результаты.

"Дайте Хави немного времени, нам потребовалось 8 лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Я чемпион Европы, потому что нападающий не забил головой с трех метров", – сказал Гвардиола в интервью.

"Сити" обыграл "Интер" в финале ЛЧ со счетоом 1:0. Единственный гол забил Родри, но игроки "Интера" имели несколько возможностей выйти вперед первыми.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
football.london

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