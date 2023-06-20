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Лучший бомбардир Бундеслиги-2022/23 стал игроком лондонского Челси
Теперь будет одноклубником Мудрика
Chelsea
Пресс-служба "Челси" сообщает, что форвард "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку стал футболистом "синих". 25-летний игрок, имеющий в своем активе 10 матчей за сборную Франции, согласовал шестилетний контракт с "пенсионерами". Соглашение вступает в действие 1 июля.
"Я невероятно счастлив присоединиться к "Челси". Было приложено много усилий, чтобы привести меня в клуб, и я с нетерпением жду встречи с моим новым тренером и партнерами по команде, чтобы показать болельщикам "Челси", на что я способен на поле. Поиграв в Лиге 1 и Бундеслиге, я теперь хочу играть в Премьер-лиге, одной из сильнейших лиг в мире. Я очень взволнован этим вызовом и горжусь тем, что буду носить футболку "Челси".
Перед переездом в Германию Нкунку также играл за "ПСЖ". С "быками" Кристофер выиграл два Кубка Германии и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в сезоне-2022/23 (16 голов).
Nkunku is a Blue! ???? pic.twitter.com/NASfDOG0Xg— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2023
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