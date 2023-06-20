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Сити сделал предложение Челси по Ковачичу. Известна сумма

Англия
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Переход близится

Сити сделал предложение Челси по Ковачичу. Известна сумма

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"Манчестер Сити" сделал предложение "Челси" по полузащитнику Матео Ковачичу. "Горожане" оценили хорвата в 25 миллионов фунтов.

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"Челси" разрешил хорвату вести переговоры с "Сити". "Синим" нужно избавляться от излишка футболистов и разгружать зарплатную ведомость. Контракт Ковачича с "Челси" истекает летом 2024-го.

Сам Ковачич также хотел бы присоединится к "Сити".

В минувшем сезоне Ковачич провел за "Челси" 37 поединков, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает хвабека в 38 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Матео Ковачич
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Источник:
theathletic.com

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