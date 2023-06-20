Манчестер Юнайтед продаст Зидана Утрехту. Известны детали сделки

"Утрехт" уладил детали трансфера полузащитника "Манчестер Юнайтед" Зидана Икбала. За 20-летнего хавбека заплатят 1 миллион евро.

Игрок уже договорился об умловиях личного контракта. Полузащитник подпишет сделку рассчитаную на 4 года.

"Манчестер Юнайтед" также получит значительные средства с с будущей перепродажи полузащитника.

Икбал сыграл всего в одном матче за первую команду "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне он провел за команды "МЮ" 13 поединков и отметился 1 результативной передачей.

Напомним, что в этом сезоне "Бавария" подписала профессиональный контракт с 16-летним Арийоном Ибрагимовичем. Футболист прогрессирует за молодежные команды "мюнхенцев".