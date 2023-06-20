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Манчестер Юнайтед продаст Зидана Утрехту. Известны детали сделки
За игрока сборной Ирака заплатят 1 миллион евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Утрехт" уладил детали трансфера полузащитника "Манчестер Юнайтед" Зидана Икбала. За 20-летнего хавбека заплатят 1 миллион евро.
Игрок уже договорился об умловиях личного контракта. Полузащитник подпишет сделку рассчитаную на 4 года.
"Манчестер Юнайтед" также получит значительные средства с с будущей перепродажи полузащитника.
Икбал сыграл всего в одном матче за первую команду "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне он провел за команды "МЮ" 13 поединков и отметился 1 результативной передачей.
Напомним, что в этом сезоне "Бавария" подписала профессиональный контракт с 16-летним Арийоном Ибрагимовичем. Футболист прогрессирует за молодежные команды "мюнхенцев".
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