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Манчестер Юнайтед продаст Зидана Утрехту. Известны детали сделки

Англия
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За игрока сборной Ирака заплатят 1 миллион евро

Манчестер Юнайтед продаст Зидана Утрехту. Известны детали сделки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Утрехт" уладил детали трансфера полузащитника "Манчестер Юнайтед" Зидана Икбала. За 20-летнего хавбека заплатят 1 миллион евро.

Игрок уже договорился об умловиях личного контракта. Полузащитник подпишет сделку рассчитаную на 4 года.

"Манчестер Юнайтед" также получит значительные средства с с будущей перепродажи полузащитника.

Икбал сыграл всего в одном матче за первую команду "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне он провел за команды "МЮ" 13 поединков и отметился 1 результативной передачей.

Напомним, что в этом сезоне "Бавария" подписала профессиональный контракт с 16-летним Арийоном Ибрагимовичем. Футболист прогрессирует за молодежные команды "мюнхенцев".

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В статье: Манчестер Юнайтед Утрехт (Нидерланды)
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Источник:
theathletic.com

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