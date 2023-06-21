Хаким Зиеш согласовал условия личного контракта с Аль-Насром

Вингер "Челси" Хаким Зиеш близок к переходу в "Аль-Наср".

Саудовский клуб достиг устной договоренности с игроком о переходе. Также согласованы личные условия. В случа успеха, 30-летний вингер подпишет соглашение до июня 2026 года.

Хаким выступал за "Челси" с лета 2020 года. В минувшем сезоне он отыграл 24 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Суммарно он провел на поле 928 минут.

До этого он играл за "Аякс", "Твенте" и "Херенвен". С лондонцами он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

К слову, в составе "Аль-Насра" выступает Криштиану Роналду.