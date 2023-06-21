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Хаким Зиеш согласовал условия личного контракта с Аль-Насром

Англия
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Вингер будет играть в одном клубе с Роналду

Хаким Зиеш согласовал условия личного контракта с Аль-Насром

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Челси" Хаким Зиеш близок к переходу в "Аль-Наср".

Саудовский клуб достиг устной договоренности с игроком о переходе. Также согласованы личные условия. В случа успеха, 30-летний вингер подпишет соглашение до июня 2026 года.

Хаким выступал за "Челси" с лета 2020 года. В минувшем сезоне он отыграл 24 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Суммарно он провел на поле 928 минут.

До этого он играл за "Аякс", "Твенте" и "Херенвен". С лондонцами он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

К слову, в составе "Аль-Насра" выступает Криштиану Роналду.

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В статье: Аль-Наср Челси (Лондон) Хаким Зиеш
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Источник:
Fabrizio Romano

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