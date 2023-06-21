Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хаким Зиеш согласовал условия личного контракта с Аль-Насром
Вингер будет играть в одном клубе с Роналду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Челси" Хаким Зиеш близок к переходу в "Аль-Наср".
Саудовский клуб достиг устной договоренности с игроком о переходе. Также согласованы личные условия. В случа успеха, 30-летний вингер подпишет соглашение до июня 2026 года.
Хаким выступал за "Челси" с лета 2020 года. В минувшем сезоне он отыграл 24 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Суммарно он провел на поле 928 минут.
До этого он играл за "Аякс", "Твенте" и "Херенвен". С лондонцами он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
К слову, в составе "Аль-Насра" выступает Криштиану Роналду.
Популярное сейчас
- Молдова победила Польшу, разногласия в Шахтере, победный гол Роналду. Главные новости за 20 июня
- Стадион в 15-тысячных Киверцах на Волыни планируют реконструировать за 15 млн гривен
- Отбор на Евро-2024. Поздний гол Криштиану Роналду в его 200-ом матче приносит Португалии победу
- Вратарь Челси согласовал условия контракта с Аль-Ахли
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО