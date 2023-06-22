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Ювентус может приобрести Парти из Арсенала. Им также интересуются в Саудовской Аравии

Англия
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Выбор между Европой и деньгами

Ювентус может приобрести Парти из Арсенала. Им также интересуются в Саудовской Аравии

Новина українською

"Ювентус" интересуется полузащитником "Арсенала" Томасом Парти. Сделку могут закрыть за 18-20 миллионов евро.

Сообщается, что с 30-летним полузащитником подпишут контракт на 3 года. Полузащитник согласен на переход.

Отметим, что Парти интересуются в Саудовской Аравии. Так, например, местный клуб готов заплатить "Арсеналу" 40 миллионов евро за полузащитника. Выбор будет за полузащитником и "гуннерами".

В минувшем сезоне Парти провел за "Арсенал" 40 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оцеинвает ганца в 35 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Томас Парти
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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