Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус может приобрести Парти из Арсенала. Им также интересуются в Саудовской Аравии
Выбор между Европой и деньгами
"Ювентус" интересуется полузащитником "Арсенала" Томасом Парти. Сделку могут закрыть за 18-20 миллионов евро.
Сообщается, что с 30-летним полузащитником подпишут контракт на 3 года. Полузащитник согласен на переход.
Отметим, что Парти интересуются в Саудовской Аравии. Так, например, местный клуб готов заплатить "Арсеналу" 40 миллионов евро за полузащитника. Выбор будет за полузащитником и "гуннерами".
В минувшем сезоне Парти провел за "Арсенал" 40 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оцеинвает ганца в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Ван Леувен не вернулся в расположение Зари после отпуска - Источник
- УЕФА - об инцинденте с флагом Украины: Это была неправомерная инициатива одного из стюардов
- Ночью РФ атаковала города Украины, есть прилеты. Также взрыв слышали в Киеве, но не из-за террора россиян
- Уж не хороший русский? Абрамович отказывается передавать Украине обещанные миллиарды
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО