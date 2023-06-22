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У Соболя новые хозяева: Владельцы Челси купили контрольный пакет акций Страсбура

Англия
(1 голосов)

Инвестиции в команду украинца

У Соболя новые хозяева: Владельцы Челси купили контрольный пакет акций Страсбура

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Компания DNCG, возглавляемая Тоддом Боэли, приобрела около 100% акций французского "Страсбура". Президент клуба Марк Келли представил перед компанией проект приобретения акций инвесторами.

Сообщается, что Келли также провел переговоры о сохранении поста президента клуба. Отмечается, что просьбу одобрили.

Напомним, что за "Страсбур" выступает Эдуард Соболь. Команда заняла в минувшем сезоне Лиги 1 15-е место.

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В статье: Челси (Лондон) Страсбур
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.06.2023 в 22:45
Тепер зрозуміло, де Мудрик продовжить свою кар'єру.
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