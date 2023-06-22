Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Соболя новые хозяева: Владельцы Челси купили контрольный пакет акций Страсбура
Инвестиции в команду украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Компания DNCG, возглавляемая Тоддом Боэли, приобрела около 100% акций французского "Страсбура". Президент клуба Марк Келли представил перед компанией проект приобретения акций инвесторами.
Сообщается, что Келли также провел переговоры о сохранении поста президента клуба. Отмечается, что просьбу одобрили.
Напомним, что за "Страсбур" выступает Эдуард Соболь. Команда заняла в минувшем сезоне Лиги 1 15-е место.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:rmcsport.bfmtv.com
Популярное сейчас
- Малиновский: В Житомире все ждали, когда придет кто-то и сделает команду
- Ван Леувен не вернулся в расположение Зари после отпуска - Источник
- Мудрика и Забарного включили в список спортсменов, не вернувшихся из-за границы
- Гвардиола: Я чемпион Европы, потому что Лукаку не забил с трех метров
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
Новости по теме
- 20:44 Украинские Сборная Украины вылетела в Германию на свой первый сбор под руководством Реброва. ФОТО
- 11:26 Украинские Ванат, Кочергин, Кривцов и другие. Опубликована заявка сборной Украины на июньские матчи
- 22:11 Зарубежные Боэли ещё больше заинтересовался покупкой Страсбура. Его воодушевили слова Чеферина о двух командах одного владельца в одном турнире
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.06.2023 в 22:45
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн