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Форвард Вильярреала пройдет медосмотр в Челси

Англия
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Игрок близок к продолжению карьеры в Британии

Форвард Вильярреала пройдет медосмотр в Челси

Фото: Getty Images

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Форвард "Вильярреала" Николас Джексон 24 июня пройдет основную часть медицинских тестов в "Челси". Лондонский клуб близок к реализации соглашения с испанской командой в 37 миллионов евро.

Она была обсуждена еще 23 июня, а теперь должна быть оформлена. 22-летний сенегалец скоро подпишет долгосрочный контракт с лондонцами.

В сезоне 2022/23 футболист забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 38 матчах за испанскую команду.

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В статье: Челси (Лондон) Вильярреал
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Источник:
Fabrizio Romano

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