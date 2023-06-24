Форвард Вильярреала пройдет медосмотр в Челси

Форвард "Вильярреала" Николас Джексон 24 июня пройдет основную часть медицинских тестов в "Челси". Лондонский клуб близок к реализации соглашения с испанской командой в 37 миллионов евро.

Она была обсуждена еще 23 июня, а теперь должна быть оформлена. 22-летний сенегалец скоро подпишет долгосрочный контракт с лондонцами.

В сезоне 2022/23 футболист забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 38 матчах за испанскую команду.