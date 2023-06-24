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Форвард Вильярреала пройдет медосмотр в Челси
Игрок близок к продолжению карьеры в Британии
Фото: Getty Images
Форвард "Вильярреала" Николас Джексон 24 июня пройдет основную часть медицинских тестов в "Челси". Лондонский клуб близок к реализации соглашения с испанской командой в 37 миллионов евро.
Она была обсуждена еще 23 июня, а теперь должна быть оформлена. 22-летний сенегалец скоро подпишет долгосрочный контракт с лондонцами.
В сезоне 2022/23 футболист забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 38 матчах за испанскую команду.
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Источник:Fabrizio Romano
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