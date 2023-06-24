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Ливерпуль отдаст в аренду молодого хавбека
Игрок будет набираться опыта в Германии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" отдаст Фабиу Карвалью в аренду "РБ Лейпциг" без опции выкупа, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
20-летний хавбек перейдет в немецкий клуб в год. Ранее "РБ Лейпциг" предлагал за Карвалью 12 млн евро, но мерсисайдцы ответили отказом.
Напомним, в 13 матчах прошлого сезона АПЛ Фабиу Карвалью забил два гола.
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Источник:Fabrizio Romano
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