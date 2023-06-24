Ливерпуль отдаст в аренду молодого хавбека

"Ливерпуль" отдаст Фабиу Карвалью в аренду "РБ Лейпциг" без опции выкупа, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

20-летний хавбек перейдет в немецкий клуб в год. Ранее "РБ Лейпциг" предлагал за Карвалью 12 млн евро, но мерсисайдцы ответили отказом.

Напомним, в 13 матчах прошлого сезона АПЛ Фабиу Карвалью забил два гола.