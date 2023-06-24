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Ливерпуль отдаст в аренду молодого хавбека

Англия
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Игрок будет набираться опыта в Германии

Ливерпуль отдаст в аренду молодого хавбека

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" отдаст Фабиу Карвалью в аренду "РБ Лейпциг" без опции выкупа, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

20-летний хавбек перейдет в немецкий клуб в год. Ранее "РБ Лейпциг" предлагал за Карвалью 12 млн евро, но мерсисайдцы ответили отказом.

Напомним, в 13 матчах прошлого сезона АПЛ Фабиу Карвалью забил два гола.

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В статье: Ливерпуль Фабио Карвальо
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Источник:
Fabrizio Romano

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