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Ньюкасл пополнится защитником Фулхэма
Клуб продолжает собирать состав для игры в Лиге чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник сборной США и "Фулхэма" Энтони Робинсон является трансферной целью "Ньюкасла" этим летом.
25-летний американец отказывается продлевать контракт с лондонцами. У Робинсона остается еще год контракта с "Фулхэмом", так что клуб будет готов его продать, так как в противном случае он может уйти из команды бесплатно следующим летом.
Не исключено, что "Ньюкасл", который готовит состав для выступления в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов, согласится заплатить за американца до 44 миллиона долларов, которые требует "Фулхэм" за своего игрока. Сообщается, что интерес к Робинсону проявляют также "Марсель", "Манчестер Сити" и "Милан".
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