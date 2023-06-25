Ньюкасл пополнится защитником Фулхэма

Защитник сборной США и "Фулхэма" Энтони Робинсон является трансферной целью "Ньюкасла" этим летом.

25-летний американец отказывается продлевать контракт с лондонцами. У Робинсона остается еще год контракта с "Фулхэмом", так что клуб будет готов его продать, так как в противном случае он может уйти из команды бесплатно следующим летом.

Не исключено, что "Ньюкасл", который готовит состав для выступления в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов, согласится заплатить за американца до 44 миллиона долларов, которые требует "Фулхэм" за своего игрока. Сообщается, что интерес к Робинсону проявляют также "Марсель", "Манчестер Сити" и "Милан".