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Манчестер Сити готов заплатить 90 миллионов за Йошко Гвардиола - Лейпциг хочет 100

Англия
(1 голосов)

"Горожане" намерены укрепить линию обороны

Манчестер Сити готов заплатить 90 миллионов за Йошко Гвардиола - Лейпциг хочет 100

Фото: twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

"Манчестер Сити" сделал предложение о трансфере защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. Руководители клубов несколько дней ведут переговоры о сумме трансфера.

На данный момент "горожане" готовы заплатить за 21-летнего хорвата 90 миллионов евро + бонусы. Если "РБ Лейпциг" примет это предложение, Гвардиол станет самым дорогим защитником мира.

На данный момент им является Харри Магуайр, за которого "Манчестер Юнайтед" заплатил 87 миллионов евро "Лестеру" в 2019 году.

Напомним, "Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с защитником. "Лейпциг" намерен получить за Гвардиола не меньше 100 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Йошко Гвардиол
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