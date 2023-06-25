Манчестер Сити готов заплатить 90 миллионов за Йошко Гвардиола - Лейпциг хочет 100

"Манчестер Сити" сделал предложение о трансфере защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. Руководители клубов несколько дней ведут переговоры о сумме трансфера.

На данный момент "горожане" готовы заплатить за 21-летнего хорвата 90 миллионов евро + бонусы. Если "РБ Лейпциг" примет это предложение, Гвардиол станет самым дорогим защитником мира.

На данный момент им является Харри Магуайр, за которого "Манчестер Юнайтед" заплатил 87 миллионов евро "Лестеру" в 2019 году.

Напомним, "Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с защитником. "Лейпциг" намерен получить за Гвардиола не меньше 100 миллионов евро.