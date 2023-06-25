Брайтон определил форварда Аякса как одну из главных трансферных целей

Форвард "Аякса" Мохаммед Кудус может продолжить карьеру в Англии. Кудус – одна из главных целей "Брайтона" на это лето. Он входит в список потенциальных новичков клуба.

Для "Брайтона" это соглашение не будет простым, но клубу очень нравится игрок. У Кудуса пока нет конкретных переговоров с "Челси". До этого появлялась информация о том, что лондонцы могут подписать Мохаммеда взамен Каю Хавертцу.

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Ньюкасла". "Аякс" хочет за игрока 46 млн евро.