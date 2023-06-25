Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брайтон определил форварда Аякса как одну из главных трансферных целей
Игрок входит в список потенциальных новичков клуба
Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup
Форвард "Аякса" Мохаммед Кудус может продолжить карьеру в Англии. Кудус – одна из главных целей "Брайтона" на это лето. Он входит в список потенциальных новичков клуба.
Для "Брайтона" это соглашение не будет простым, но клубу очень нравится игрок. У Кудуса пока нет конкретных переговоров с "Челси". До этого появлялась информация о том, что лондонцы могут подписать Мохаммеда взамен Каю Хавертцу.
Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Ньюкасла". "Аякс" хочет за игрока 46 млн евро.
Популярное сейчас
- Ротань – о запрете участия Трубина и Судакова в двух матчах за 48 часов: Вопрос исчерпан
- Силы обороны ликвидировали еще более семи сотен россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Успех украинской молодежки, интерес к Довбику и Цыганкову. Главные футбольные новости за 24-е июня
- Тонали принял предложение Ньюкасла. Контракт называют монструозным
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО