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Ливерпуль отдаст своего полузащитника в аренду в немецкий гранд
Он провел в команде Клоппа всего один сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Ливерпуль" решил расстаться с полузащитником Фабиу Карвалью. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Португалец будет выступать за РБ "Лейпциг" на правах аренды. На следующей неделе будет подписано соглашение сроком на один год. Тогда же запланирован и медосмотр.
Мерсисайдцы рассматривали лишь временное соглашение. Они не хотели полностью расставаться с 20-летним Карвалью.
Фабиу присоединился к "Ливерпулю" летом 2022-го. “Мерсисайдцы” заплатили “Фулхэму” за трансфер полузащитника 5,9 миллиона евро.
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