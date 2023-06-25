Ливерпуль отдаст своего полузащитника в аренду в немецкий гранд

Английский "Ливерпуль" решил расстаться с полузащитником Фабиу Карвалью. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Португалец будет выступать за РБ "Лейпциг" на правах аренды. На следующей неделе будет подписано соглашение сроком на один год. Тогда же запланирован и медосмотр.

Мерсисайдцы рассматривали лишь временное соглашение. Они не хотели полностью расставаться с 20-летним Карвалью.

Фабиу присоединился к "Ливерпулю" летом 2022-го. “Мерсисайдцы” заплатили “Фулхэму” за трансфер полузащитника 5,9 миллиона евро.