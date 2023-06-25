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Микель Артета: Следующий сезон будет самым сложным в истории АПЛ

Англия
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Тренер Арсенала признает, что команде требуется усиление

Микель Артета: Следующий сезон будет самым сложным в истории АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Микель Артета поделился мыслями, относительно следующего сезона АПЛ:

"Следующий сезон будет самым сложным в истории Премьер-лиги. Почему? Я в Англии уже 22 года и никогда не видел такого уровня конкуренции. Столько качества, столько ресурсов, столько хороших тренеров. Это высокий уровень. Чтобы выиграть титул, мы должны быть лучшими. Для этого нужны усиления."

Также коуч рассказал, что чувствует после того, как не смог выиграть АПЛ в этом сезоне:

"Мне до сих пор больно в глубине души от того, что мы не выиграли Премьер-лигу после десяти месяцев борьбы с "Сити". У нас было три или четыре травмы важных игроков. С тех пор все усложнилось. Когда у нас присутствовали все футболисты, мы играли в свой футбол. После травм сразу же появились проблемы.

Наш соперник был лучшей командой в мире, с лучшим составом в мире, с лучшим тренером в мире. У нас не было другого выбора, кроме как принять это и пожать руку чемпиону", — добавил Артета.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити
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Источник:
bbc.com

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