Официально: Кулибали покинул Челси и перешел в Аль-Хиляль

Лондонский "Челси" и саудовский "Аль-Хиляль" объявили о трансфере Калиду Кулибали.

Сенегальский защитник подписал контракт с новым клубом на три года.

Калиду провел в английском клубе всего один сезон. Кулибали перешел в "Челси" из "Наполи" прошлым летом за 38 млн евро.

Сообщается, что 32-летний сенегалец будет получать в "Аль-Хиляле" 30 миллионов евро за сезон.

В составе "пенсионеров" центрбек провел 32 матча, забил 2 гола и оформил 1 ассист.