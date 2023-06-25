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Официально: Кулибали покинул Челси и перешел в Аль-Хиляль
Всего один сезон провел Калиду в Лондоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" и саудовский "Аль-Хиляль" объявили о трансфере Калиду Кулибали.
Сенегальский защитник подписал контракт с новым клубом на три года.
Калиду провел в английском клубе всего один сезон. Кулибали перешел в "Челси" из "Наполи" прошлым летом за 38 млн евро.
Сообщается, что 32-летний сенегалец будет получать в "Аль-Хиляле" 30 миллионов евро за сезон.
В составе "пенсионеров" центрбек провел 32 матча, забил 2 гола и оформил 1 ассист.
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