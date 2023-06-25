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Официально: Кулибали покинул Челси и перешел в Аль-Хиляль

Англия
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Всего один сезон провел Калиду в Лондоне

Официально: Кулибали покинул Челси и перешел в Аль-Хиляль

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" и саудовский "Аль-Хиляль" объявили о трансфере Калиду Кулибали.

Сенегальский защитник подписал контракт с новым клубом на три года.

Калиду провел в английском клубе всего один сезон. Кулибали перешел в "Челси" из "Наполи" прошлым летом за 38 млн евро.

Сообщается, что 32-летний сенегалец будет получать в "Аль-Хиляле" 30 миллионов евро за сезон.

В составе "пенсионеров" центрбек провел 32 матча, забил 2 гола и оформил 1 ассист.

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В статье: Челси (Лондон) Калиду Кулибали Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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